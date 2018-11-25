В ФСБ РФ эту информацию опровергли

Три корабля ВМС Украины после штурма "захватили" российские военные. Речь идет о двух бронекатерах и рейдовом буксире.

"Россияне взяли их на буксир и начали буксировку", – цитирует InfoResist источник в Минобороны Незалежной.

Ранее украинцы заявили, что бронекатер "Бердянск" обстреляли российские пограничники, ранив одного из членов экипажа.

По последней информации, МИД Незалежной начал экстренные консультации с ЕС и НАТО. Об этом пишет телеграм-канал "Зрада чи Перемога".

Официального подтверждения всем этим сведениям пока нет.

Тем временем ВМС Украины сообщает о том, что якобы обстреляли не только "Бердянск", но и бронированный катер "Никополь". Кроме того, появилось заявление о уже двух раненых моряках.

В ФСБ России так называемый захват кораблей опровергли.

"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", – цитирует РИА Новости сообщение.

Напряженная обстановка сохраняется в водах РФ с самого утра. Корабли Незалежной устроили провокацию: незаконно пересекли нашу границу и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря.