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Три корабля ВМС Украины после штурма "захватили" российские военные. Речь идет о двух бронекатерах и рейдовом буксире.
"Россияне взяли их на буксир и начали буксировку", – цитирует InfoResist источник в Минобороны Незалежной.
Ранее украинцы заявили, что бронекатер "Бердянск" обстреляли российские пограничники, ранив одного из членов экипажа.
По последней информации, МИД Незалежной начал экстренные консультации с ЕС и НАТО. Об этом пишет телеграм-канал "Зрада чи Перемога".
Официального подтверждения всем этим сведениям пока нет.
Тем временем ВМС Украины сообщает о том, что якобы обстреляли не только "Бердянск", но и бронированный катер "Никополь". Кроме того, появилось заявление о уже двух раненых моряках.
В ФСБ России так называемый захват кораблей опровергли.
"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", – цитирует РИА Новости сообщение.
Напряженная обстановка сохраняется в водах РФ с самого утра. Корабли Незалежной устроили провокацию: незаконно пересекли нашу границу и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря.
Повреждения якобы получил украинский буксир
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