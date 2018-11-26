Запад извратил конфликт на Азовском море

Зарубежные СМИ дают ожидаемую оценку происходящему между Россией и Украиной

Ситуацию в Керченском проливе на Западе старательно укладывают в рамки традиционных антироссийских клише. Как Киев назвал задержание военных кораблей, пытавшихся без разрешения пройти по территориальным водам РФ, "актом военной агрессии", так иностранные журналисты и подхватили эту идею.

"Россия открыла огонь и захватила украинские суда", – с такой подачей вышел материал Reuters. И следом следующий о том, что Москва "сопротивляется призывам освободить захваченные корабли".

Немецкая Deutsche Welle указывает, что из-за действий РФ Украина вынуждена вводить в стране военное положение, и цитирует слова Петра Порошенко о том, что никто безнаказанно не будет стрелять по украинским кораблям.

Британская Еxpress пугает читателей сообщением, что третья мировая война началась с обвинений Москвы в адрес президента США Дональда Трампа и Евросоюза после того, как ее корабли протаранили украинское судно, – именно в таком ключе там смотрят на происходящее.

В сюжете CNN рассказывается, как "Россия открыла огонь по украинским кораблям и захватила их".

Проскальзывают, правда, в этом ряду и альтернативные мнения. К примеру, репортер Financial Times обратил внимание на тот факт, что власти Украины захотели объявить военное положение сейчас, хотя этого не было сделано во время кровавых столкновений в Донбассе. Репортер считает, что это напрямую связано с низкими рейтингами Петра Порошенко накануне президентских выборов. Вот только написал он это не в редакционной статье, а в своем Twitter.

Накануне корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу РФ, отказались выполнить требования погранслужбы ФСБ РФ и были остановлены в результате силовой операции. В настоящее время суда и экипажи украинского военного флота доставлены в порт Керчи. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Министр иностранных лед РФ Сергей Лавров заявил, что данную провокацию украинские военные устроили по прямому приказу из Киева.