Провокацию на Азове устроили по приказу из Киева

Украинские власти нарушили ключевые нормы международного права, чтобы повлиять на внутреннюю ситуацию

Ситуация в Керченском проливе была осознанно доведена до конфликта руководством Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это была однозначно провокация", – подчеркнул он на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября. Он указал, что своими действиями украинская сторона пошла на массовое нарушение международного законодательства, "включая устав ООН, конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", передает ТАСС слова министра.

Лавров подчеркнул, что события в Керченском проливе 25 ноября разворачивались по сценарию, написанному в Киеве. "То, что это было сделано с благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет", – отметил он. Более того, по его мнению, совершенно понятно, зачем это понадобилось.

"Украинская власть пытается в общем-то вырулить из ситуации, которая населением (Украины) воспринимается все более и более негативно", – указал Лавров. Он напомнил, что процесс объявления военного положения на Украине уже запущен, "уже господин Турчинов (секретарь СНБО) сказал, что выборы не будут проводиться вовремя", пишет РИА "Новости".

Иначе говоря, развязав конфликт в Азовском море, команда президента Петра Порошенко во главе со своим лидером пытается продлить свое пребывание у власти, а заодно и протолкнуть очередные антироссийские меры.

"Когда украинская сторона планировала эту провокацию, наверняка просчитывала дополнительные выгоды, которые можно извлечь из этой ситуации. Там рассчитывали, что США и Европа, как всегда, безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", – пояснил министр.

И расчет оказался настолько верным, что наводит на мысль, а не обсуждалась ли эта ситуация на Западе заранее. По крайней мере, в НАТО, ЕС, Канаде и ряде европейских стран потребовали "деэскалировать ситуацию" именно от России.

Несмотря на это, Москва рассчитывает на здравый смысл всех сторон конфликта, в том числе и третьих. "Призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", – подчеркнул Лавров.

Накануне корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу РФ, отказались выполнить требования погранслужбы ФСБ РФ и были остановлены в результате силовой операции. В настоящее время суда и экипажи украинского военного флота доставлены в порт Керчи. В отношении них возбуждено уголовное дело.

