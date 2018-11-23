На Азовском побережье прогремели выстрелы

Киев устроил очередную провокацию

Украина провела военные учения на берегу Азовского моря. По сообщению пресс-центра объединенных сил Незалежной, "подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье".

В ходе тренировки военные минировали берег и участки морского дна, стреляли по "условным" кораблям из установки "Ураган" и маскировались с помощью аэрозолей. Итогами учений украинское командование осталось довольно.

"Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам", – отрапортовала пресс-служба ведомства в Facebook в пятницу, 23 ноября.

Ранее в Киеве обвинили Москву в милитаризации Азовского региона. На этом основании украинская сторона объявила о намерении создать на побережье военно-морскую базу и усилить группировку военного флота. В сентябре в том же краю прошли совместные учения пограничников и военных Незалежной по уничтожению морского десанта противника.