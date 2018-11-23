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Азовское море решило проблему Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Накал страстей вокруг полуострова понизился, но для санкций нашелся новый повод

Напряженность вокруг Азовского моря была создана искусственно. В этом убежден замглавы МИД Григорий Карасин. В последнее время "крымский вопрос" уже не дает противникам Москвы нужного эффекта. Все больше западных политиков склоняются к мысли, что полуостров законно перешел под юрисдикцию России. Поэтому был срочно выдуман новый инструмент давления на РФ.

"Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашел очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему", – отметил Карасин.

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В интервью газете "Коммерсант" он пояснил, что российские пограничники проверяют в Азовском море любые суда: и украинские, и из других стран, и российские. Все проходит в рамках международного права, корректно, капитаны все понимают и не жалуются. За период с апреля по октябрь 2018 г. было задержано только одно украинское судно – за нарушение правил рыболовства. Так что ни о каких запретах на судоходство в азовской акватории и помехах хозяйственной деятельности речи идти не может.

Однако киевские власти усиленно нагнетают ситуацию, заявляют о военных планах РФ в Азово-Керченском регионе. "Милитаризация Россией Азовского моря – это еще одна придуманная "страшилка", которая высосана из пальца. Вооруженные силы РФ используются только для охраны Крымского моста", – заявил Карасин, отметив, что ни создания военно-морской базы на Азове, ни наращивания сил ВС в российских планах нет.

Военизированная же охрана Крымского моста вызвана угрозами, исходящими с Украины. Оттуда неоднократно звучали призывы взорвать сооружение, устроить диверсию, совершить столкновение корабля с опорой моста. Естественно, Москва вынуждена реагировать на подобную опасность.

Крымская республика вошла в состав РФ по итогам референдума 2014 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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