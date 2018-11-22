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Крым приготовился к новому Майдану

Фото: www.globallookpress.com
На полуострове увидели тревожные сигналы

Власти республики предрекли киевскому режиму скорую революцию, которой окончится бездарное правление команды Петра Порошенко. Такой сценарий неизбежен, считает глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

"Главная проблема в Украине – это проблема власти. Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями", – приводит слова политика РИА "Новости".

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Нынешняя плачевная ситуация, по словам депутата, приведет к "новому майдану, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине". Очередной государственный переворот вызовет гуманитарную катастрофу, в результате чего колоссальное количество людей захочет покинуть страну.

Константинов не первый предсказывает Украине повторение событий зимы 2013-2014 годов. Заместитель директора Центра стратегического развития стран СНГ Алексей Гусев полагает, что своими силами украинцы не смогут поднять восстание, поскольку "современная киевская власть систематически душит в зародыше любые революционные движения в самой украинской столице, а также в других областных центра". Но Майдан произойдет, если поступит "стимул извне": например, США захотят экстренно сменить Порошенко на более удобного им политика, приводит мнение эксперта "Экономика сегодня".

Новый Майдан предсказывают и такие всеведущие люди, как астрологи, которые уж точно не солгут. По словам украинского астролога Влада Росса, Евромайдан прошел под знаком Змееносца, а следующий цикл под этим знаком случится в 2021-2022 годах. "Когда подобные трансформации в государстве и обществе происходят под этим благоприятным знаком, это значит, что происходящее – кармически неизбежные процессы революционного типа, которые просто необходимы стране и народу. Не настаиваю на том, что в 2021 году будет майдан, однако это точно будет время кардинальных перемен в жизни Украины", – заявил предсказатель судьбы изданию "Главред".

Двадцать первого ноября 2013 г. в Киеве начались народные волнения в знак протеста против заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже волнения переросли в столкновения с силовиками и привели к гибели более 100 человек. На Украине сменилась власть, Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом, на востоке страны началась гражданская война. Позже президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.

Андрей ФИЛАТОВ
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