На полуострове увидели тревожные сигналы

Власти республики предрекли киевскому режиму скорую революцию, которой окончится бездарное правление команды Петра Порошенко. Такой сценарий неизбежен, считает глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.



"Главная проблема в Украине – это проблема власти. Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями", – приводит слова политика РИА "Новости".

Нынешняя плачевная ситуация, по словам депутата, приведет к "новому майдану, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине". Очередной государственный переворот вызовет гуманитарную катастрофу, в результате чего колоссальное количество людей захочет покинуть страну.

Константинов не первый предсказывает Украине повторение событий зимы 2013-2014 годов. Заместитель директора Центра стратегического развития стран СНГ Алексей Гусев полагает, что своими силами украинцы не смогут поднять восстание, поскольку "современная киевская власть систематически душит в зародыше любые революционные движения в самой украинской столице, а также в других областных центра". Но Майдан произойдет, если поступит "стимул извне": например, США захотят экстренно сменить Порошенко на более удобного им политика, приводит мнение эксперта "Экономика сегодня".

Новый Майдан предсказывают и такие всеведущие люди, как астрологи, которые уж точно не солгут. По словам украинского астролога Влада Росса, Евромайдан прошел под знаком Змееносца, а следующий цикл под этим знаком случится в 2021-2022 годах. "Когда подобные трансформации в государстве и обществе происходят под этим благоприятным знаком, это значит, что происходящее – кармически неизбежные процессы революционного типа, которые просто необходимы стране и народу. Не настаиваю на том, что в 2021 году будет майдан, однако это точно будет время кардинальных перемен в жизни Украины", – заявил предсказатель судьбы изданию "Главред".

Двадцать первого ноября 2013 г. в Киеве начались народные волнения в знак протеста против заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже волнения переросли в столкновения с силовиками и привели к гибели более 100 человек. На Украине сменилась власть, Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом, на востоке страны началась гражданская война. Позже президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.