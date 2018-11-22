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Украина замахнулась на статус газовой державы

Фото: www.globallookpress.com
Киевский режим дал очередное несбыточное обещание

Через восемь лет Незалежная не только сама себя обеспечит природным газом, но еще и будет продавать излишки за границу. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Мы хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует (газ). Мы можем сделать это до 2025 года", – рассказал глава правительства в интервью немецкой газете Die Zeit.

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Но для этого нужно, чтобы западные инвесторы вложили колоссальные средства в развитие энергетической системы Украины. Эти деньги, по словам Гройсмана, не будут выброшены на ветер, ведь трубопроводы и газораспределительные станции представляют большую ценность.

"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная", – отметил чиновник.

Естественно, все это говорится для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что российский газ они должны получать только по украинскому маршруту. А строительство "Северного потока – 2" следует прекратить.

По мнению Гройсмана, Москва "хочет взять Европу в заложники" посредством запуска газопровода по дну Балтийского моря. "Это идея еще одного гибридного оружия против Европы. Как только Россия станет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки", – озвучил премьер-министр идею, которая, по мнению российских экспертов, является совершенно бредовой.

Заявления украинских властей об опасности "Северного потока – 2" объясняются исключительно нежеланием Киева остаться без транзитных поступлений. По словам украинского экономического эксперта Виталия Кузьмина, после запуска нового трубопровода Украина лишится $3 млрд в год, передает РИА ФАН.

Проект "Северный поток – 2" предусматривает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода запланирован на декабрь 2019 года. Проект поддерживают Германия, Австрия и другие европейские страны. США, Польша, Украина и их союзники выступают против.

Андрей ФИЛАТОВ
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