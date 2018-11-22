Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина переписывает Конституцию ради НАТО и ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Порошенко "нашел" объяснение "агрессивности" Москвы

Действующий президент Незалежной сделал очередное "открытие". Оказывается, Крым киевские власти потеряли не из-за выбора крымчан и "поездов дружбы" под предводительством "правосеков", а после того, как Украина во время президентства Виктора Януковича объявила о своем внеблоковом статусе. С таким заявлением Петр Порошенко выступил сегодня в Верховной раде, призывая депутатов "безотлагательно" рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию относительно евроатлантической интеграции страны и вступления в Евросоюз.

По словам главы государства, предыдущие власти не говорили единогласно о позиции по НАТО, и ненька "потеряла шанс оградить себя от российской агрессии".

По теме

"Убежден, будь мы членом альянса, Россия никогда не осмелилась бы аннексировать Крым, никогда не осмелилась бы вторгнуться в Донбасс. И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", – цитирует телеканал "112" пана Порошенко.

Переформатировать Конституцию "шоколадный король" очень торопится, указывает, что это будет сделано уже в будущем феврале. И это понятно – в конце марта грядут президентские выборы.

"Что это такое? Это просто дополнительная гарантии от реванша пророссийских, антинатовских и антиевропейских сил", – убеждал парламентариев и сыпал "страшилками" Петр Алексеич.


После его яркого выступления Рада предварительно поддержала проект изменений в Конституцию относительно внешнеполитического курса Незалежной, в частности, планов вступить в ЕС и НАТО. Дай Бог обеим организациям долгих лет жизни, а то Киеву снова придется вносить в основной закон государства существенные правки.


Как считает крымский политолог Иван Мезюхо, даже прописанныев Конституции "хотелки" Незалежной еще не означают, что их примут в альянс и ЕС.

"Мало ли, что она декларирует в своем основном законе. Главное – что думают об этой стране в международных институтах. Ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут... Коллективный Запад видит Украину как плацдарм для противостояния с Россией", – сказал в комментарии RT эксперт.

По его мнению, такая активность Порошенко объясняется предстоящими выборами и полным экономическим фиаско в стране. А тот факт, что в Конституцию столь часто вносятся изменения, говорит о ненормальности развития Незалежной.

"В НАТО не ждут Украину, потому что у нее не решены территориальные проблемы. Конфликт на востоке страны не позволяет ей вступить в альянс. В ЕС не ждут Киев, потому что им не нужен еще один голодный рот и черная дыра, которая бы съедала огромное количество нужных ресурсов", – подытожил Мезюхо.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей