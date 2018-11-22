Порошенко "нашел" объяснение "агрессивности" Москвы

Действующий президент Незалежной сделал очередное "открытие". Оказывается, Крым киевские власти потеряли не из-за выбора крымчан и "поездов дружбы" под предводительством "правосеков", а после того, как Украина во время президентства Виктора Януковича объявила о своем внеблоковом статусе. С таким заявлением Петр Порошенко выступил сегодня в Верховной раде, призывая депутатов "безотлагательно" рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию относительно евроатлантической интеграции страны и вступления в Евросоюз.

По словам главы государства, предыдущие власти не говорили единогласно о позиции по НАТО, и ненька "потеряла шанс оградить себя от российской агрессии".

"Убежден, будь мы членом альянса, Россия никогда не осмелилась бы аннексировать Крым, никогда не осмелилась бы вторгнуться в Донбасс. И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", – цитирует телеканал "112" пана Порошенко.

Переформатировать Конституцию "шоколадный король" очень торопится, указывает, что это будет сделано уже в будущем феврале. И это понятно – в конце марта грядут президентские выборы.

"Что это такое? Это просто дополнительная гарантии от реванша пророссийских, антинатовских и антиевропейских сил", – убеждал парламентариев и сыпал "страшилками" Петр Алексеич.

После его яркого выступления Рада предварительно поддержала проект изменений в Конституцию относительно внешнеполитического курса Незалежной, в частности, планов вступить в ЕС и НАТО. Дай Бог обеим организациям долгих лет жизни, а то Киеву снова придется вносить в основной закон государства существенные правки.

Как считает крымский политолог Иван Мезюхо, даже прописанныев Конституции "хотелки" Незалежной еще не означают, что их примут в альянс и ЕС.

"Мало ли, что она декларирует в своем основном законе. Главное – что думают об этой стране в международных институтах. Ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут... Коллективный Запад видит Украину как плацдарм для противостояния с Россией", – сказал в комментарии RT эксперт.

По его мнению, такая активность Порошенко объясняется предстоящими выборами и полным экономическим фиаско в стране. А тот факт, что в Конституцию столь часто вносятся изменения, говорит о ненормальности развития Незалежной.

"В НАТО не ждут Украину, потому что у нее не решены территориальные проблемы. Конфликт на востоке страны не позволяет ей вступить в альянс. В ЕС не ждут Киев, потому что им не нужен еще один голодный рот и черная дыра, которая бы съедала огромное количество нужных ресурсов", – подытожил Мезюхо.

