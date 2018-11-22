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НАТО обмануло весь мир

Фото: www.globallookpress.com
Альянс стал расширяться на восток вопреки договоренностям

Западный военно-политический блок не раз доказал, что его слова ничего не стоят. Накануне распада СССР руководство НАТО обещало президенту страны Михаилу Горбачеву, что не будет принимать в свои ряды страны Варшавского договора. Но это было самое настоящее вранье, заявили в МИД России.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, альянс ввел в заблуждение не только Советский Союз, но и все мировое сообщество. "Это был обман мирового масштаба", - цитирует спикера МИДа РИА "Новости".

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Захарова добавила, что ответственность за обман лежит не только на руководстве альянса и не на конкретных людях, а на целых странах и политических системах. Так, Соединенные Штаты и их союзники раз за разом наносят сокрушительные удары по международной стабильности. Мировому сообществу следует обратить на это самое пристальное внимание.

"Это вопрос не только безопасности РФ, это вопрос того, что в принципе происходит в мире", – подчеркнула Захарова. По ее словам, Запад пытается запугать Россию и третьи страны путем систематического разворачивания дополнительных контингентов одновременно с обвинениями Москвы в агрессивных шагах.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил о том, что Москва и Минск "выразили озабоченность ростом напряженности на европейском континенте, во многом в силу наращивания военной активности НАТО вблизи наших границ, а также в связи с намерением Вашингтона, о чем было заявлено, выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Активность НАТО на восточном фланге, по словам министра, создает вызовы безопасности России и Белоруссии и требует соответствующей реакции "как по линии Союзного государства, так и по линии Организации договора о коллективной безопасности", передает РИА "Новости".

Россия на протяжении четверти века критикует постепенное расширение Североатлантического альянса на восток. В последние годы оно сопровождается увеличением военного присутствия у западных границ РФ. Летом прошлого года последним на данный момент, 29-м по счету, членом НАТО стала Черногория. Претендентами на вступление в альянс являются Грузия и Украина.

Андрей ФИЛАТОВ
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