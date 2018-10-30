Российские ракеты заставили НАТО замолчать

Но сценарий учений Trident Juncture все же не изменится

Учебные ракетные стрельбы в Норвежском море, которые собираются провести военно-морские силы РФ, не повлияют на решимость Североатлантического альянса довести до конца военные учения в Арктике. Однако руководство организации снизило градус риторики и стало более покладистым.



"У России есть значительное присутствие в этом районе (Норвежском море), она регулярно проводит учения своих Военно-морских сил. Я уверен, что российские силы будут вести себя ответственно, профессионально и безопасно, как и силы НАТО, и это не изменит планы наших учений", – заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (цитируется по РИА "Новости").

В то же время он сказал о том, что альянс решил все-таки наладить отношения с нашей страной. "НАТО будет избегать любых опасных ситуаций. Мы не хотим гонки вооружений", – констатировал руководитель организации.

По словам Столтенберга, силы альянса будут пристально следить за тем, что делает Россия в арктическом регионе. Потому что как ни крути, а именно нашу страну военно-политический блок считает "агрессором", способным напасть на страны Северной Европы.

Накануне Россия уведомила Норвегию о проведении в начале ноября в рамках учений практических ракетных стрельб в Норвежском море. Этот шаг стал своеобразным ответом на проведение в Скандинавии крупнейших военных маневров НАТО за последние десятилетия.

Учения Trident Juncture стартовали в Норвегии 25 октября. В них принимают участие 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей, 250 самолетов и 10 тыс. транспортных средств.

В МИД России заявили, что учения НАТО носят антироссийскую направленность. Москва много раз выражала обеспокоенность в связи с расширением НАТО и приближением альянса к российским границам. Власти нашей страны неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет других государств и не имеют планов по нападению ни на одно из них.