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РФ повышает боевую готовность в связи с выходом США из ДРСМД

Сергей Шойгу. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вопрос обсуждается на совещании

Россия планирует принять меры по повышению боевых возможностей в связи в возможностью выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу, который сейчас находится на совещании в Сочи.

Ранее группа сенаторов-демократов призвала Трампа не выходить из договора, так как внезапное решение администрации выйти в одностороннем порядке станет политическим и геостратегическим подарков для России. В своей риторике Москва будет использовать это точно так же, как односторонний выход США из договора о ПРО.

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Сенаторы считают, что такой шаг лишь отвлечет внимание от "злонамеренного поведения России" и даст основания говорить о том, что Америка "готова избавиться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической инициативы".

Кроме того, выход США из договора позволит России увеличить выпуск ракет средней дальности 9M729, которая, по мнению Пентагона, совместима с ОТРК "Искандер". А это поставит под удар Европу.

На этой неделе состоится встреча министров иностранных дел НАО, на которой представитель Госдепа США будет уверять европейцев в отсутствии какой-либо опасности для Старого Света в этой связи. Однако в ЕС ранее достаточно жестко высказались, что выступают против. Несмотря на то, что в Пентагоне уверяют, что не намерены размещать ракеты в Европе после выхода из договора, действия США могут спровоцировать новый виток гонки вооружений и вернуть мир во времена холодной войны.

Фото: www.globallookpress.comПо мнению российских военных экспертов, выход США из ДРСМД крайне невыгоден России, так как в случая размещения ракет средней дальности в Европе, под удар попадет большая часть РФ, в то время как американцы по-прежнему останутся в радиусе действия лишь межконтинентальных ракет.



Александр ИЛЬИН
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