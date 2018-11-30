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США убедили Германию: Россия нарушает ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
НАТО задумалась над мерами наказания Москвы

Вашингтон представил своим европейским союзникам по НАТО данные о якобы нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и федеральное правительство Германии после анализа БНД (немецкая разведслужба) "оценивает доказательства как убедительные".

Как пишет в пятницу журнал Der Spiegel, Берлин уже согласился с тем, чтобы министры иностранных дел стран НАТО могли "заявить о нарушении договора со стороны России". По информации издания, главы МИД альянса намерены принять совместное заявление с обвинением Москвы в нарушении ДРСМД на встрече, которая состоится в ближайший вторник, 4 декабря.

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Отмечается, что американцы "в НАТО неоднократно необычно открыто сообщали о своих разведданных, которые могут подтвердить нарушение договора со стороны России". В настоящее время правительство США "впервые показало партнерам съемку со спутника", которая "демонстрирует траекторию полета наземной крылатой ракеты SSC-8 (по российской классификации 9М729) с дальностью действия более 500 километров". 

Также Вашингтон назвал предприятия, участвующие в разработке и производстве запрещенных ракет и пусковых установок, говорится в статье.

Таким образом, Соединенные Штаты значительно увеличили давление на союзников. По данным Der Spiegel, разногласия между США и их партнерами из Европы пока вызывает вопрос, должна ли НАТО в своем заявлении пригрозить России конкретными последствиями.

Американские дипломаты недавно заявили своим европейским коллегам, что у Штатов нет иного выбора, как выйти из договора. Берлин же и ряд западноевропейских союзников "боятся раскручивания спирали и стремятся к многоуровневой угрозе". Первоначально они включат режим контроля над выполнением ДРСМД с тем, чтобы сохранить это соглашение.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва, как считают в Штатах, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал такое решение опасным шагом, а Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. В поддержку американцев выступил Лондон, а НАТО всю ответственность за решение Трампа возложила на Россию.

Елена УСОВА
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