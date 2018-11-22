Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва жестко ответит на выход Вашингтона из ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНАТО обмануло весь мир
Москва разместит свои ракеты на базах союзников

В случае выхода США из договора об РСМД Россия может установить ракеты на территории дружественных стран. С такой инициативой, по данным РИА "Новости", выступил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны в Сочи заявил, что выход США из РСМД не останется без ответа, и Москва обязательно примет меры. При этом президент напомнил про односторонний выход Штатов из договора о ПРО.

По теме

Между тем, в США, похоже, пошли на попятную и отказались от резких заявлений о планах выйти из ДРСМД, как это сделал Трамп. Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению договора.

"Это будет наилучшим исходом, и мы хотим, чтобы именно это произошло", – цитирует Мэттиса ТАСС.

До этого против выхода США из ДРСМД резко выступили в Европе, в частности глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В ЕС дали понять, что выступят резко против размещения американских ракет не территории Европы, хотя в Пентагоне о таких планах еще не говорили. Вероятно, США используют выход из ДРСМД для разработки сухопутных комплексов средней дальности. Как известно, в Вашингтоне уверены, что Россия нарушает договор своей ракетой 9М729, которую можно запускать из "Искандера".

Фото: Юрий Смитюк/ТАССОднако когда комплекс будет разработан, возникнет вопрос, где его разместить, а сделать это можно только на территории Европы и Турции.

Россия теоретически может разместить ракеты средней дальности на в странах ОДКБ, однако это может вызвать резкое недовольство местного населения. Ведутся разговоры даже о возможной переброски ракет на Кубу, но в это верится с трудом. Тогда мир еле-еле избежал Третьей мировой войны и вряд ли странам захочется наступать на старые грабли.

Возможно размещение ракет средней дальности в Сирии, но это сопряжено с огромными проблемами. Это явно не понравится Израилю, Турции, и конечно же США, которые изо всех сил сейчас стараются не допустить появления ядерного оружия у Ирана.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей