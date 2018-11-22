Москва жестко ответит на выход Вашингтона из ДРСМД

Москва разместит свои ракеты на базах союзников

В случае выхода США из договора об РСМД Россия может установить ракеты на территории дружественных стран. С такой инициативой, по данным РИА "Новости", выступил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны в Сочи заявил, что выход США из РСМД не останется без ответа, и Москва обязательно примет меры. При этом президент напомнил про односторонний выход Штатов из договора о ПРО.

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Между тем, в США, похоже, пошли на попятную и отказались от резких заявлений о планах выйти из ДРСМД, как это сделал Трамп. Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению договора.

"Это будет наилучшим исходом, и мы хотим, чтобы именно это произошло", – цитирует Мэттиса ТАСС.

До этого против выхода США из ДРСМД резко выступили в Европе, в частности глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В ЕС дали понять, что выступят резко против размещения американских ракет не территории Европы, хотя в Пентагоне о таких планах еще не говорили. Вероятно, США используют выход из ДРСМД для разработки сухопутных комплексов средней дальности. Как известно, в Вашингтоне уверены, что Россия нарушает договор своей ракетой 9М729, которую можно запускать из "Искандера".

Однако когда комплекс будет разработан, возникнет вопрос, где его разместить, а сделать это можно только на территории Европы и Турции.



Россия теоретически может разместить ракеты средней дальности на в странах ОДКБ, однако это может вызвать резкое недовольство местного населения. Ведутся разговоры даже о возможной переброски ракет на Кубу, но в это верится с трудом. Тогда мир еле-еле избежал Третьей мировой войны и вряд ли странам захочется наступать на старые грабли.

Возможно размещение ракет средней дальности в Сирии, но это сопряжено с огромными проблемами. Это явно не понравится Израилю, Турции, и конечно же США, которые изо всех сил сейчас стараются не допустить появления ядерного оружия у Ирана.



