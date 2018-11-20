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Евросоюз протестует против выхода США из ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
В Брюсселе не хотят оказаться на мушке у российских ракетчиков

В Европейском союзе надеются на сохранение и выполнение договора о ракетах средней и малой дальности. Об этом заявила во вторник глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед переговорами с руководителями оборонных ведомств ЕС.

"Я обсуждала ситуацию пару дней назад с генсеком НАТО. Я крайне обеспокоена, потому что мы все убеждены, что соглашение важное и должно полностью выполняться", – цитирует политика РИА "Новости". По ее словам, разрыв договора угрожает европейской безопасности, так как регион вновь станет регионом борьбы двух держав, а именно России и США.

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Во время холодной войны американские мобильные комплексы среднего радиуса действия были дислоцированы преимущественно в Германии. Ракеты "Першинг-2", а также "Томагавки" на самоходных "Грифонах" держали под прицелом советские города, а "Пионеры" были повернуты в сторону баз НАТО. В 1987 напряжение удалось частично снять благодаря подписанию вышеупомянутому договору об РСМД, однако теперь США всерьез планируют выйти из него, чтобы наращивать ядерную мощь.

Александр ИЛЬИН
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