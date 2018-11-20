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В Волгограде показали запрещенные "Искандеры"

Фото: www.globallookpress.com
"Удлиненный комплекс" попал на видео

Сюжет волгоградского филиала программы "Вести", в котором журналисты старались не сказать и не показать лишнего на заводе – производителе "Искандеров", не утаил от экспертов интересных подробностей.


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Просмотрев заключительные кадры, когда корреспондент похлопывал рукой по готовящемуся к отправке в часть составу с "Искандерами", специалисты военного блога bmpd обратили внимание на длину пусковых установок. Она стала больше по сравнению с обычными ОТРК. На основании этого эксперты предположили, что это комплексы, приспособленные для стрельбы крылатыми ракетами средней дальности 9М729 "Новатор".

Фактически этот вид вооружений запрещен договором об РСМД. В США уже давно обвиняют Россию в наличии 9М729 с дальностью до 5 тыс. км, а также в том, что межконтинентальная РС-26 "Рубеж" может быть запущена на среднюю дальность. Минобороны РФ категорически отвергает эти обвинения.

Тем не менее США очень близки к выходу из ДРСМД. В октябре Трамп объявил о планах расторгнуть договор. Окончательное решение еще не принято, однако, по данным американских СМИ, это может произойти буквально в течение нескольких недель.

По мнению российских экспертов, выход США из ДРСМД не сулит ничего хорошего России, так как в таком случае Америка сможет разместить в Европе ракеты среднего радиуса действия с подлетом к Москве в десять минут. Отразить массированную атаку будет крайне сложно.

Фото: www.globallookpress.comВ то же самое время Штаты остаются за океаном, и достать их, как и сейчас, можно будет только межконтинентальными ракетами – с подводных лодок или шахтного базирования. Россия активно развивает стратегию удара авиационными крылатыми ракетами и гиперзвуковым оружием, но размещение "Томагавков" в Европе будет настоящих "ходом в дамки" для Вашингтона. И главным препятствием могут стать только европейцы, которым вряд ли понравится жить на динамитной шашке с подожженным фитилем.

Александр ИЛЬИН
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