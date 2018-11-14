В войне с США Россию спасут мобильные установки

Эксперт рассказал, как одолеть противника

На фоне разговоров о предстоящем выходе США из договора РСМД все актуальнее становится вопрос, что делать России. Если Пентагон разместит ракеты средней дальности в Европе, для Москвы это станет настоящим кошмаром. Время подлета – 7-10 минут, даже эвакуацию толком не провести. Останется только взять на прицел пусковые установки и держать палец на кнопке. Наверное, если бы такой вариант устроил европейцев, американцы так бы и сделали.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для газеты "Военно-промышленный курьер" предположил, что Москве для минимизации угрозы со стороны США нужно развивать мобильную компоненту в структуре Стратегических ядерных сил (СЯС).

По его мнению, против мобильных систем ракеты средней дальности малоэффективны. Сивков уверяет, что с момента обнаружения объекта спутником до выдачи целеуказания на пункт управления РСД пройдет два-три и более часов. Крылатые ракеты будут лететь порядка двух часов, баллистические намного быстрее, но общую ситуацию это якобы не поменяет.

Как пишет эксперт, с момента обнаружения цели до удара пройдет 6-8 часов. За это время мобильные комплексы могут сменить локацию. Для мобильных комплексов типа "Тополь-М", "Ярс" и "Рубеж" заранее будет подготовлена маршрутная сеть на военное время. Сейчас маршруты таких систем строго регламентируются.

Стоит отметить, что 6-8 часов с момента обнаружения цели до уничтожения – какой-то уже слишком "позорный" показатель для Пентагона. Скорее всего, ракеты улетят быстрее, тем более что спутниковая разведка у США работает очень неплохо, и удар по мобильным установкам они обязательно проработают, если это будет надо.

При возникновении ядерной угрозы Сивков предложил поднять в небо для патрулирования максимально возможное число стратегических бомбардировщиков. И при этом радикально расширить систему базирования стратегической авиации за счет "превращения" гражданских аэродромов в военные.



Во время холодной войны уже происходило нечто подобное, когда американские В-52 кружили с водородными бомбами над Европой, а Ту-95 грели двигатели на Чукотке, чтобы в любой момент отправиться бомбить США. Это мы уже проходили.

Параллельно будет необходимо защитить ракетные комплексы шахтного базирования, такие как Р-36УТТХ и разрабатываемые "Сармат". Вокруг них нужно нарастить силы ПРО и РЭБ.

Интересно, что Сивков предложил реанимировать проект железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин", который был заморожен в 2017 г., предположительно, из-за нехватки средств, когда выбирать пришлось между БЖРК и "Сарматом".

БЖРК действительно эффективное и крайне опасное оружие, так как "Баргузин" маскируется под товарный состав и его очень сложно идентифицировать, в том числе со спутника. Американцам придется либо бомбить все товарные поезда, либо узнавать координаты поезда через агентов.

Кроме того, Сивков предлагает использовать и речную сеть и размещать ракеты прямо на кораблях, в том числе ледоколах. Это вдвойне усложнит задачу противнику.

Упоминает эксперт и нехватку самолетов ДРЛО, каждый из которых будет на вес золота. Об этой проблеме известно давно. На данный момент построен новый А-100, однако пока он еще проходит испытания и в эксплуатации находятся относительно устаревшие А-50. Но не хватает даже их.