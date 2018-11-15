Эксперты рекомендуют делать это прямо сейчас

Немецкое издание Die Welt подняло довольно старую, но в последнее время вновь актуальную тему создания единой европейской армии. Ранее с этой инициативой довольно неожиданно выступила немецкий канцлер Ангела Меркель, и теперь объединение 27 маленьких армий в одну единую уже не кажется фантастикой.

В действительности, по мнению автора Die Welt Алана Позенера, немецкое правительство уже давно приняло решение о создании такой армии.

Разговоры об этом идут с 1950 г., когда идею предложил Уинстон Черчилль. А уже 19 марта 1953-го парламент ФРГ ратифицировал заключенный шестью основателями Европейского объединения угля и стали договор об оборонительном сообществе. Но Франция через год отклонила договор. В итоге максимум, чего удалось достигнуть европейским странам, – это создание ЕС и единая валюта – евро.

После подписания Маастрихтского договора, который положил начало образования Европейского союза, общая армия обсуждалась неоднократно, но волевое решение так и не было принято.

По мнению Позенера, объединять вооруженные силы нужно именно сейчас. Разрозненные европейские армии крайне слабы – боевая мощь Старого Света составляет менее 15% от американской. И чтобы усилить НАТО, нужно не требовать по 2% на нужды альянса, а создать мощную единую армию, которая будет эффективнее и при этом обходиться дешевле десятков маленьких армий, раздираемых внутренними проблемами.

Стоит отметить, что сама идея достаточно спорная. Во-первых, не факт, что США заинтересованы в создании сильной армии в Европе, так как привыкли доминировать в этом регионе и выступать в роли старшего брата.

Во-вторых, нужно учитывать разный менталитет жителей европейских государств, которые, несмотря на то что объединены в единый экономический союз, не считают друг друга настолько похожими, чтобы служить в одной армии. Непростые отношения у немцев с австрийцами, у немцев и итальянцев, французов и англичан. Каждое государство захочет оставить за собой право рассчитывать только на свои силы, а также самостоятельно принимать решение, вступать в конфликт или нет, хотя НАТО уже обязывает это делать. Пока альянс является наиболее эффективной формой европейского оборонного единства, а разговоры о единой армии все равно видятся определенной утопией.