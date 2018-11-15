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Москва вежливо ответила на нападки за срыв учений НАТО

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Romania
РФ преподала урок дипломатии Норвегии и Финляндии

Претензии на официальном уровне ни от Хельсинки, ни от Осло не поступали. Они отказались от цивилизованных каналов связи с Кремлем.

Таким образом, обвиняя российскую сторону в нарушении работы навигационной системы GPS во время натовских учений, Норвегия с Финляндией напрочь забыли о языке дипломатии. Об этом СМИ сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если по дипломатическим каналам такой запрос поступит, конечно, мы его рассмотрим, а если он будет содержать конкретику, то дадим ответ", – пояснил заместитель министра, передает ТАСС.

По его словам, межправительственные вопросы, особенно по линии оборонного сектора, должны решаться должным образом, а не за спиной конкретного государства.  

"Исходим из того, что любые такие ситуации лучше прояснять с использованием дипломатических инструментов, коммуникацией по военной линии, а не с помощью мегафонной дипломатии", – заявил Грушко.

Напомним, европейцы в который раз собственную неудачу попытались объяснить российским вмешательством. На этот раз Норвегия и Финляндия свалили вину за сорванные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые проходили с 25 октября по 7 ноября.

По мнению обвинителей Москва якобы глушила сигнал GPS. Проблемы со спутниковой навигацией наблюдались с 16 октября и до конца учений, убеждены "разоблачители", из-за вмешательства российских военных на Кольском полуострове. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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