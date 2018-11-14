Фрегат тоже мы затопили: в России жестко ответили на лживые обвинения Норвегии

Возникшие на учениях НАТО проблемы привычно попытались свалить на нашу страну

Причина того, что военные не справились с экстремальной ситуацией, вовсе не в русских, а в непрофессионализме.

Обвинения Норвегии в России нашли нелепыми. Напомним, во время учений НАТО Trident Juncture были якобы зафиксированы сбои в работе системы GPS. С таким заявлением выступило норвежское министерство обороны. Проблемы со спутниковыми навигационными системами в период с 16 октября по 7 ноября случились по вине российских военных, уверены в военном ведомстве. Об этом пишет агентство Associated Press.

Между тем российский сенатор Франц Клинцевич нашел более правдоподобное объяснение. В определенный момент возникла экстремальная ситуация, которая была вполне ожидаемой во время таких масштабных учений в относительно ограниченном пространстве. И "определенные структуры НАТО" попросту были не готовы к этому в силу элементарного непрофессионализма, отметил он.

"Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские", – написал сенатор на своей странице в Facebook, добавив, что эти обвинения основаны на политической почве, а не военной.

Норвегия не первая выступила с подобным заявлением – ранее Россию "уличили" в специальном вмешательстве в работу системы GPS финны. Такое предположение высказал премьер страны Юха Сипиля, напоминает РИА ФАН.

Остается лишь ждать, когда нашу страну обвинят и в том, что затонул норвежский фрегат. Ранее "Хельге Инстад", который участвовал в учениях, столкнулся с танкером "Сола" и получил пробоину. После этого ЧП его привязали к берегу стальными тросами, но они лопнули. В трюм фрегата хлынула вода, в итоге он затонул окончательно. В Сети появилось видео, как военный корабль уходит под воду, сообщается на сайте телеканала "360".

Учения стран НАТО под названием Trident Juncture ("Единый трезубец") прошли с 25 октября по 7 ноября, напоминает URA.RU. Эти маневры стали крупнейшими со времен окончания холодной войны.



