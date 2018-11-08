Норвежские моряки потопили корабль НАТО

Фрегат пал в "бою" с нефтевозом

Современный, напичканный под завязку новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей, фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" сегодня утром столкнулся с греческим нефтяным танкером "ТС Сола" в районе норвежского порта Берген. Позже в четверг выяснилось, что натовские викинги шли с выключенным транспондером, о чем свидетельствуют данные международной Системы автоматической идентификации судов AIS.

В результате гигантский танкер, который перевозил 62,5 тыс. тонн нефти, не видел фрегат на навигационных приборах. Более того, норвежцы двигались наперерез курсу грекам. Злая усмешка судьбы: сразу после столкновения на военном корабле включился транспондер, зафиксировав его точное положение на море, пишет "Интерфакс".

Печальный итог для боевого флота скандинавского государства – от удара носовой частью танкера на фрегате по правой стороне корпуса образовалась пробоина длиной более 10 м.

ЧМ произошло в 04:03 утра (06:03 мск), когда оснащенный системой ПРО "Иджис" "Хельге Ингстад" возвращался на базу с крупномасштабных учений НАТО Trident Juncture 2018. Как отмечает "Царьград", судно после столкновения потеряло управление, после чего начало дрейфовать к берегу. Командир фрегата сразу же пытался посадить его на мель, чтобы спасти от затопления.

Однако норвежские спасатели считают, что в ближайшее время корабль может затонуть, поскольку уж больно велика пробоина, куда поступает больше воды, чем ее удается откачивать.

"У нас практически нет контроля над поступлением воды", – констатируют в службе.

La fragata noruega #KNM_Helge_Ingstad, construida en el 2009 por la empresa pública española #Navantia en los astillero de El Ferrol, a punto de hundirse tras chocar con buque cisterna «M/T Sola TS» de pabellón maltés y un remolcador en la cercanías de #Bergen (Noruega) pic.twitter.com/S6Pwtc3qVT — JM Noticias (@JMNoticias) 8 ноября 2018 г.

Судя по фотографиям из интернета, сейчас судно практически легло на правый борт, и значительная часть корпуса уже находится под водой. Также из треснувшего бака с вертолетным топливом на фрегате зафиксирована утечка – 10 тыс литров топлива уже за бортом, указывает издание "Подмосковье сегодня".

Что касается экипажа "Хельге Ингстад", то он весь эвакуирован. Из 127 моряков травмы получили восемь человек. Танкер почти не пострадал, как и 23 члена экипажа, утечки нефти не обнаружено.

Как сообщает NRC Handelsblad, норвежские власти начали расследование причин столкновения. Кому-то же надо ответить, кто сгубил такой дорогущий фрегат, стоимость которого оценивается в $650 млн.

По мнению экспертов, греческий танкер не смог бы быстро изменить курс, даже если бы его команда визуально заметила приближающийся боевой корабль, а вот тот, при работающем транспондере и при выполнении устава, легко мог бы избежать столкновения.