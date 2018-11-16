"Еврофайтер" бессилен против С-400

Немецкие СМИ разгромили истребитель почем зря

Новейший истребитель люфтваффе абсолютно уязвим для российского ЗРК С-400, так как создавался исключительно для воздушного боя. Противостоять наземным ракетным комплексам, как ни странно, сможет лишь устаревший истребитель-бомбардировщик "Торнадо", от которого немцы надеются избавиться, заменив на вышеупомянутого "Еврофайтера".

Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, чтобы противостоять вторжению России в страны Балтики, НАТО придется прорвать российскую оборону ПРО, а иначе быстро доставить войска на передовую просто не получится.

И вот тогда, по мнению газеты, рассчитывать можно будет только на проверенные "Торнадо", которые, по данным СМИ, находятся далеко не в лучшем состоянии. Более того, эти самолеты могут вообще освободить от миссий НАТО.

Ранее Минобороны ФРГ заявило, что на "Торнадо" существует проблема с обеспечением защищенной связи, то есть существует риск перехвата секретной информации. Кроме того, самолеты требуют модернизации, но даже если на них поставят современную электронику, они не смогут эффективно противостоять новой российской системе. Радиус действия ракет "Торнадо" меньше, чем у С-400. Это касается и ALARM, и противокорабельных Sea Eaglе.

Для прорыва обороны ПРО России понадобятся истребители вроде F-35, F-22 или даже бомбардировщики В-2 Spirit.



Что касается "Еврофайтера", то этот истребитель может быть вооружен авиационной крылатой ракетой Storm Shadow c инерциальной системой наведения. Ее дальность составляет более 250 км, и теоретически она могла бы быть эффективной против С-400. Однако на вооружении люфтваффе ее нет, немцы не закупили Storm Shadow.

Зато, исходя из открытых данных, у немцев есть крылатые ракеты большой дальности Taurus, специально созданные для уничтожения защищенных целей без захода самолетов-носителей в зону ПРО. Дальность ракеты – более 500 километров. А стоит одна Taurus примерно миллион долларов.

Эта ракета может быть эффективна против С-400, поэтому Frankfurter Allgemeine Zeitung все-таки несколько сгущает краски.