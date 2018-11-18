Альянс не хочет, чтобы в противостоянии с Россией у него путались под ногами

Латвия, Литва и Эстония должны максимально облегчить жизнь войскам НАТО, которые берегут их от "российской угрозы". В Балтийской ассамблее считают, что на сегодняшний день указанные государства слишком требовательны к НАТО в вопросах пересечения границ.

В ассамблее предлагают упростить перемещение сил альянса по суше, воде и воздуху.

"Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил", – цитирует документ ассамблеи RT.

Требование объясняется тем, что Москва якобы много раз вторгалась в воздушное пространство балтийских стран во время маневров, отрабатывая сценарии наступления на западном фронте.