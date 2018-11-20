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Евроармию "зарубили" на корню

Фото: www.globallookpress.com
Брюссель отверг идею объединенных вооруженных сил

Европейский союз никогда не будет преобразован в военный, как бы ни мечтали об этом некоторые политики. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, что Евросоюз не собирается создавать никакую объединенную армию. По ее словам, ЕС незачем конкурировать с НАТО, и союз, как и раньше, будет объединять экономики государств, но не их армии.

Тема стала актуальной после того, как целый ряд видных европейских политиков высказался за объединение армий ЕС в противовес "агрессивно настроенной" России, которая якобы планирует как минимум захватить Прибалтику и Польшу.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции Europe1, что Евросоюзу нужно создать собственные вооруженные силы. А немецкие СМИ уверяют, что решение о создании объединенной армии ЕС уже принято, и вопрос только в том, когда начнется формирование войск.

Александр ИЛЬИН
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