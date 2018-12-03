"Панцирь-С1М" получит ракету – убийцу беспилотников

Испытания пройдут до конца года

Летные испытания ракеты для "Панцирь-С1М", созданной для охоты на беспилотники, должны завершиться до конца этого года.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте госзакупок. На сайте размещен соответствующий тендер на проведение испытаний зенитной управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М". Благодаря новой ракете радиус действия ЗРК увеличится с 20 до 30 километров.

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Вероятно, речь идет о так называемых "гвоздях" – компактных недорогих ракетах. Четыре штуки устанавливаются в один штатный пусковой контейнер "Панциря". Ракету разработало АО "Конструкторское бюро приборостроения". Двигатель установлен у нее только на разгонной ступени, а после ее отделения ракета летит по инерции. Военные давно поняли, что использовать дорогие боеприпасы "Панциря" для уничтожения беспилотников слишком расточительно и впоследствии нужной ракеты может не хватить для цели посерьезнее.

Нужно отметить, что приемочные испытания самого комплекса "Панцирь-С1М" завершатся только к декабрю 2019 г., а это означает, что комплекс с новой ракетой военные получат в лучшем случае в 2020 году.

Ранее сообщалось о некоторых проблемах существующего комплекса "Панцирь-С1", в частности, что он не в полной мере соответствует заданным техническим характеристикам, поэтому работа над модернизацией ЗРК не прекращается по сей день.