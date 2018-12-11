С-300 потерпел неудачу

Под Астраханью рухнула ракета

В Астраханской области в ходе запусков ракеты комплекса С-300 произошло ЧП.

Противоракета вылетела с полигона Капустин Яр и полетела по непредсказуемой траектории, после чего рухнула вблизи построек и взорвалась.

Портал Avia.Pro опубликовал видео очевидцев, на котором видно, что ракета упала в опасной близости к сооружениям, после чего на земле начался пожар.

Однако по данным источника "Ленты.ру", пределы полигона ракета не покинула, и это всего лишь "проектный инцидент". Кроме того, ряд СМИ вообще уверяет, что это не ракета С-300. В любом случае, официальной версии произошедшего от Минобороны РФ пока не последовало. Известно лишь, что пуски ракет на полигоне Капустин Яр проходили в воскресенье 9 декабря.



