Россия готовит новые зенитки
После критики зенитного ракетно-пушечного панциря "Панцирь-С1" за несоответствие некоторым техническим характеристикам, в "Ростехе" практически сразу начали искать замену. В этом году в войсках ждут "Панцирь-СМ" на шасси "Торнадо", с сверхмощной антенной и ракетами нового поколения. Но оказалось, что это еще не все. До конца 2019 года должны состояться приемочные испытания модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М", а ракеты для этого комплекса протестируют уже в этом году.
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Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова, ракета превзойдет свою предшественницу по нескольким параметрам. Однако точные технические характеристики он не уточнил. Равно как и неясно пока, как выглядит ЗРПК.
Но можно предположить, что как и "Панцирь-С1", ЗРПК поставят на шасси КамАЗа. А вот сам комплекс будет скорее походить на "Панцирь-СМ", который летом этого года уже заметили на в Алжире на учениях Sakhr 2018.
Как уверяют военные, дальность ракеты нового комплекса увеличена вдвое и теперь составляет 40 км. А ноый радар способен обнаруживать цели на расстоянии до 75 км. С точки зрения огневой мощи и эффективности стрельбы комплекс, по данным Минобороны, превосходит "Панцирь-С1" в полтора-два раза.
Per @secretdifa3, Algeria is testing Pantsir-SM surface-to-air missile system https://t.co/9dNPRrpcJ0 pic.twitter.com/5bqb3ce97f— Derek Bisaccio (@DerekBisaccio) 28 июня 2018 г.
Открытым остается вопрос, когда свою версию ЗРПК дождутся моряки. "Панцирь-М" планировали ставить на корабли ВМФ РФ еще в прошлом году. Однако в июле стало известно, что первым кораблем, который получит на вооружение морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М", станет малый ракетный корабль "Ставрополь". Но его заложили только в начале июля, а флоту передадут только в 2023 году. До этого морякам, видимо, придется обходиться "металлорезкой", то есть 30-мм автоматической артиллерийской установкой.
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