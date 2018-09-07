Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

За стелсами США охотятся загоризонтные радары

Фото: flickr.com
ЗРК C-500 насторожил западных экспертов

В США считают свои самолеты-невидимки по-прежнему неуязвимыми, однако готовящийся к принятию на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс С-500 все больше заставляет американских военных экспертов задуматься.

Как пишет The National Interest, наибольшую опасность в нем представляют ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1, которые благодаря скорости 7км/с способны уничтожить любую воздушную цель, включая спутники в радиусе 600 км и на высоте до 200 километров.

По теме

Телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США сообщил, что в ходе испытаний ракета, которую готовят для комплекса С-500, преодолела более 480 километров. Вероятно, речь идет о "Новар" 9M82MД в сверхдальнем варианте. По другой версии, это модернизированная ракета 40Н6, которая входит в боекомплект С-400. В любом случае западные эксперты признали исключительные характеристики нового ЗРК.

Фото: function.mil.ruКроме того, по данным некоторых российских СМИ, комплекс сможет сбивать не только обыкновенные самолеты и баллистические ракеты, но и малозаметные цели, такие как истребители F-22, F-35 и B-2 Spirit. Якобы это стало возможным благодаря загоризонтным РЛС "Воронеж-ДМ" и 1Л119 "Небо" СВУ, которые будут работать в едином комплексе с С-500.

Западные эксперты вполне допускают, что русские могут создать сеть длинноволновых радаров, которые способны дать координаты целей самолетов-невидимок. Однако это достаточно трудоемкий процесс, и проверить эффективность данного способа можно только на практике. ВКС РФ обладает малозаметным истребителем Су-57, который можно было бы использовать в этом эксперименте, но проводились ли подобные тесты, в Минобороны пока не сообщали.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Меркель встала на сторону России в Сирии

Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей