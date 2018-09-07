За стелсами США охотятся загоризонтные радары
В США считают свои самолеты-невидимки по-прежнему неуязвимыми, однако готовящийся к принятию на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс С-500 все больше заставляет американских военных экспертов задуматься.
Как пишет The National Interest, наибольшую опасность в нем представляют ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1, которые благодаря скорости 7км/с способны уничтожить любую воздушную цель, включая спутники в радиусе 600 км и на высоте до 200 километров.
Телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США сообщил, что в ходе испытаний ракета, которую готовят для комплекса С-500, преодолела более 480 километров. Вероятно, речь идет о "Новар" 9M82MД в сверхдальнем варианте. По другой версии, это модернизированная ракета 40Н6, которая входит в боекомплект С-400. В любом случае западные эксперты признали исключительные характеристики нового ЗРК.
Кроме того, по данным некоторых российских СМИ, комплекс сможет сбивать не только обыкновенные самолеты и баллистические ракеты, но и малозаметные цели, такие как истребители F-22, F-35 и B-2 Spirit. Якобы это стало возможным благодаря загоризонтным РЛС "Воронеж-ДМ" и 1Л119 "Небо" СВУ, которые будут работать в едином комплексе с С-500.
Западные эксперты вполне допускают, что русские могут создать сеть длинноволновых радаров, которые способны дать координаты целей самолетов-невидимок. Однако это достаточно трудоемкий процесс, и проверить эффективность данного способа можно только на практике. ВКС РФ обладает малозаметным истребителем Су-57, который можно было бы использовать в этом эксперименте, но проводились ли подобные тесты, в Минобороны пока не сообщали.
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