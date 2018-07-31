Моряков оставили без зениток

Первый корабль с "Панцирь-М" войдет в строй в далеком 2023 году

Малый ракетный корабль "Ставрополь" станет первым из российских кораблей, который получит на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", представляющий собой морскую версию уже известного в российской армии ЗРК.

Учитывая, что заложенный в июле корабль, войдет в состав флота только в 2023 году, можно констатировать, что морякам ждать новый ЗРК еще достаточно долго. К этом времени комплекс просто может устареть, тем более, что для сухопутным войск уже разработана новая версия, в которой учтены недостатки "Панцирь-С1".

А ведь ранее сообщалось, что первым "Панцирь-М" получит другой малый ракетный корабль, практически готовый "Шквал" проекта 22800 "Каракурт". Причем боевой модуль якобы уже установлен на корабле, спущенном на воду 5 мая этого года. А морские испытания "Панцирь-М", по данным военного блога brmd, уже должны были начаться на ракетном катере "Шуя" проекта 12417.

Теперь же газета "Известия", со ссылкой на источник в Главкомате, пишет, что первым кораблем с "Панцирем-м" станет "Ставрополь. А после отработки схемы установки, а также боевой проверки ЗРК будут поэтапно ставить на другие "Буяны" и корабли других проектов.

Почему передумали ставить "Панцирь-М" на "Каракурты", если передумали, непонятно. Считается, что корабли ближней морской зоны, или корветы, которыми являются "Буяны" и "Каракурты" находятся под прикрытием дальнобойных систем ПРО, вроде С-400.



Однако такие комплексы могут быть неэффективны против беспилотников и крылатых ракет, против которых полезнее могут оказаться системы ближнего радиуса действия. В настоящее время подобные корабли вооружены для защиты с воздуха автоматическими пушками, а этого недостаточно. Поэтому "Панцирь-М" однозначно пригодился бы "Каракурту". Тем более, что "Шквал" планируется ввести в состав флота уже в будущем году. А следующий, "Буря" – в 2020-м. Явно раньше, чем в 2023-м.



