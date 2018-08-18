Российские корабли признали одними из лучших в мире

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Ракетные крейсера проекта 144 "Орлан" попали в список самых мощных боевых надводных кораблей мира.
С 1973 по 1989 годы в рамках этого проекта были построены 4 судна – "Адмирал Ушаков", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". При этом в данный момент лишь последний находится в строю. Отмечается, что эти корабли оснащены 20 пусковыми установками с крылатыми противокорабельными ракетами П-700 "Гранит" с ядерным зарядом, передает журнал National Interest.
Журналисты подчеркнули, что корабли проекта "Орлан" способны полностью уничтожить американские атомные авианосцы.
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