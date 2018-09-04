"Адмиралу Кузнецову" подарили новые котлы

Авианосец послужит еще четверть века

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" наконец получил новые высоконапорные паровые котлы взамен старых, за черный дым из которых корабль буквально затравили недоброжелатели в интернете.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в "оборонке" и Северном флоте, агрегаты КВГ-4 российского производства доставили на 35-й судоремонтный завод еще весной-летом 2018 г., а сейчас их уже монтируют на корабль.

По данным издания, ресурс восьми новых котлов составит 25 лет, при этом на флоте отказались от существенной модернизации двигателей, выбрав аналоги советских агрегатов. Параллельно с установкой котлов корабль покрасят и проведут ремонтно-профилактические работы, что на языке моряков называется докованием.

Изначально котлы для "Адмирала Кузнецова" изготовлялись в Николаеве. Но теперь на фоне известных событий, разумеется, новые агрегаты делали в России, в рамках программы импортозамещения.

Разработкой занимались конструкторы санкт-петербургского ОАО "Специальное КБ котлостроения", которые, к слову, в 2011 г. предложили модернизированный вариант КВГ-6 М-1, однако в ВМФ РФ решили не экспериментировать.

По мнению первого командира крейсера, вице-адмирала в отставке Виктора Ярыгина, котлы корабля изначально не очень надежны и все оборудованные схожими агрегатами корабли, например, эсминцы проекта 956, ходили мало из-за постоянных поломок.

Одним из недостатков системы является постоянная потребность в дистиллированной воде для котлов, которая кончается, и морякам просто приходится брать забортную, так как на кораблях ВМФ РФ нет возможности генерировать ее в нужных объемах.



Ранее эксперты отмечали сложность производства новых котлов для "Кузнецова" по той причине, что некоторые детали давно не производят. Тем не менее конструкторы с задачей справились. И похоже, что теперь корабль продолжит "нести крест" единственного российского авианосца, пока в военном бюджете не найдутся деньги на новый. А нужно немало.