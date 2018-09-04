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"Адмиралу Кузнецову" подарили новые котлы

Фото: Андрей Лузик/ТАСС
Авианосец послужит еще четверть века

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" наконец получил новые высоконапорные паровые котлы взамен старых, за черный дым из которых корабль буквально затравили недоброжелатели в интернете.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в "оборонке" и Северном флоте, агрегаты КВГ-4 российского производства доставили на 35-й судоремонтный завод еще весной-летом 2018 г., а сейчас их уже монтируют на корабль.

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По данным издания, ресурс восьми новых котлов составит 25 лет, при этом на флоте отказались от существенной модернизации двигателей, выбрав аналоги советских агрегатов. Параллельно с установкой котлов корабль покрасят и проведут ремонтно-профилактические работы, что на языке моряков называется докованием.

Изначально котлы для "Адмирала Кузнецова" изготовлялись в Николаеве. Но теперь на фоне известных событий, разумеется, новые агрегаты делали в России, в рамках программы импортозамещения.

Разработкой занимались конструкторы санкт-петербургского ОАО "Специальное КБ котлостроения", которые, к слову, в 2011 г. предложили модернизированный вариант КВГ-6 М-1, однако в ВМФ РФ решили не экспериментировать.

По мнению первого командира крейсера, вице-адмирала в отставке Виктора Ярыгина, котлы корабля изначально не очень надежны и все оборудованные схожими агрегатами корабли, например, эсминцы проекта 956, ходили мало из-за постоянных поломок.

Фото: AP/TASSОдним из недостатков системы является постоянная потребность в дистиллированной воде для котлов, которая кончается, и морякам просто приходится брать забортную, так как на кораблях ВМФ РФ нет возможности генерировать ее в нужных объемах.

Ранее эксперты отмечали сложность производства новых котлов для "Кузнецова" по той причине, что некоторые детали давно не производят. Тем не менее конструкторы с задачей справились. И похоже, что теперь корабль продолжит "нести крест" единственного российского авианосца, пока в военном бюджете не найдутся деньги на новый. А нужно немало.

Александр ИЛЬИН
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