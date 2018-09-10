"Кречет" вводит новые стандарты

В России для военных и силовиков разработали катер с глиссирующими лыжами, который будет разгоняться до 160 км/час. Для сравнения, скорость самого быстрого на данный момент российского военного катера "Раптор" составляет порядка 90 км/час. А "Марлин", которого собираются производить в рамках программы развития судостроения и шельфовой техники Минпромторга на 2015-2030 годы развивает 130 км/час благодаря подводным крыльям.

Как сообщает пресс-служба Центрального конструкторского бюро имени Алексеева, проект катера КБ "Кречет" представило военным в рамках форума "Армия-2018", причем выступление было удостоено диплома за лучший доклад на мероприятии.

Все это позволяет надеяться, что катер действительно построят, хотя гарантий нет. Российские КБ регулярно привозят на выставки по несколько проектов катеров, однако далеко не все потом можно увидеть в железе. Так, то же ЦКБ Алексеева в прошлом году представило сразу несколько катеров и макетов перспективных разработок. Одна из них многоцелевой экраноплан А-050-742d, который способен разгоняться до 450 км/час и брать на борт до 100 пассажиров. Но когда его построят, не сможет ответить никто.

Впрочем, у "Кречета" шансов больше – проект не такой затратный, а главное, актуальный. Высокая скорость позволит молниеносно доставлять в район проведения операций морских пехотинцев или спецназовцев, а также догнать любого нарушителя на воде.



