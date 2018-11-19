Разрыв договора российский лидер обсудил с руководством Минобороны в Сочи, где началась серия военных совещаний

Из Турции, где завершено строительство подводной части топливной магистрали, президент РФ прямиком отправился в южную столицу страны. Там глава государства намерен обсудить военную повестку.

Прежде всего речь идет о ликвидации договора о ракетах средней и меньшей дальности. Возможный разрыв его анонсировали США.

Владимир Путин пообещал, что на действия американских партнеров последует суровый ответ.

"Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", – передает слова президента ТАСС.

Путин предложил руководству Минобороны проговорить шаги Москвы, если Вашингтон выполнит обещание и выйдет из ДРСМД.

"Вновь подчеркну, мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью", – пояснил российский лидер, напомнив об ответе на разрыв договора по противоракетной обороне.

Тогда РФ пообещала США, что не будет сидеть сложа руки. И слово свое сдержала.

"Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны", – похвалился президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что политический и военный климат в мире ухудшился. В частности, он говорил о ситуациях на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и Украине.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ, под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля вооружений", – подчеркнул Путин.

Он выразил надежду, что "здравый смысл" все же восторжествует.