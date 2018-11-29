Свою гонку вооружений сенаторы объясняют ответом на ядерную "агрессию" России

Еще одна гордость экс-президента США Барака Обамы может отправиться в топку. В Конгресс поступил законопроект, накладывающий вето на продление договора о сокращении наступательных вооружений, или СНВ-3.

Документ под названием "Закон о прекращении российской ядерной агрессии" подготовили республиканцы Том Коттон и Лиз Чейни.

Авторы документа настаивают: Россия развивает свои вооружения, поэтому США должны поступать также. Для этого все сдерживающие факторы необходимо отменить.

"Ни при каких обстоятельствах США не должны продлевать СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году, без существенных изменений в документ, подписанный администрацией Барака Обамы. Очевидно, что продление договора по СНВ не отвечает интересам Соединенных Штатов в области национальной безопасности", – утверждает Чейни.

Авторы законопроекта называют договор СНВ-3 "глубоко ошибочной сделкой", заключенной администрацией Барака Обамы. Они призывают сенаторов поддержать их документ, который отменит действие СНВ-3 до того момента, пока президент США не сможет представить Конгрессу новые договоренности с Россией о "контролируемом сокращении российских запасов тактического ядерного оружия и включении новых систем в рамки нового договора СНВ", пишет Ura.ru.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Его действие рассчитано до февраля 2021 года. При этом в документе оговаривалось, что по инициативе одной из сторон соглашение может быть продлено еще на 5 лет.

"Нынешние Соединенные Штаты его, скорее всего, не продлят. США продолжают считать, что сила, применение силы или угроза силы – это самый лучший метод в мировой политике, и постоянно поджигают мировую политическую ситуацию", – прокомментировал "Звезде" политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Вместе с тем он убежден, что Вашингтон не рискнет прервать действие договора досрочно. "Сейчас никакого выхода из СНВ не будет, потому что это чревато огромным мировым кризисом", – указал политолог.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявил о намерении выйти из него в одностороннем порядке.

Согласно СНВ-3, РФ и США должны в установленный срок сократить ядерные боезаряды до 1 тыс. 550 шт., межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 штук.