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США обсуждают с НАТО выход из ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
Американцы подставят Европу под российский удар, оставаясь вдалеке

Сообщения о возможном выходе США из договора о запрете ракет средней и малой дальности (РСМД) оказались не беспочвенными. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на директора Национальной разведки США Дэна Коутса, в настоящий момент Вашингтон консультируется по этом вопросу со своими союзниками в НАТО.

Сообщается, что на этой неделе Коутс выступит на заседании в Брюсселе, где расскажет, какую угрозу представляет Россия, и как Вашингтон может на нее отреагировать. Главный американский разведчик подтвердил, что США действительно планируют выйти из договора РСМД, о чем ранее заявлял Трамп.

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Пока главным противником этого остается Европа, которой очень не хочется возвращаться во времена холодной войны, когда десятки ракет "Пионер" были готовы испепелить как минимум пол-Германии. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини так и заявила, что будет настаивать на сохранении договора.

Однако США настроены решительно. В Пентагоне уверены, что российская ракета 9М729, которую можно запускать, и ОТРК "Искандер" обладают средней дальностью. И аналогичные задачи якобы может выполнять межконтинентальная РС-26.

Александр ИЛЬИН
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