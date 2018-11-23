Система ответного ядерного удара эффективно защищает страну

В случае возникновения ядерной угрозы надежным прикрытием для РФ станет система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", которую адаптировали с учетом изменений в мировой обстановке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



"Система в любом случае эффективна. Система управления ядерными силами РФ предельно надежна и эффективна", – заявил дипломат РИА "Новости". Однако раскрыть подробности механизма нанесения ответного удара с помощью этой системы невозможно, поскольку это большой секрет.

Алгоритм действия "Периметра" является темой, "которая даже в высоких кабинетах не обсуждается и не подлежит раскрытию ни в каком своем аспекте". "Те, кто за это несет ответственность, разумеется, принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти обстоятельства с практической стороны функционирования подобного рода комплексов", – указал заместитель министра.

Тем самым дипломат прокомментировал слова бывшего начальника главного штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина, который заявил о том, что система "Периметр" может оказаться бесполезной в случае военного конфликта.

По мнению генерала, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон разместит в Европе ракеты средней дальности. Они могут уничтожить основную часть российских ракет в европейской части страны, а оставшиеся могут быть перехвачены американской ПРО. Таким образом, "Мертвая рука" потеряет свою эффективность.

Есин полагает, что в этих обстоятельствах России придется пересматривать свою военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности.

В то же время военный эксперт Виктор Литовкин заявил о том, что защита от ракет средней и меньшей дальности не ограничится только "Периметром". "Есть много других систем: это могут быть и наши крылатые ракеты класса "Калибр", оперативно-тактические ракеты "Искандер", авиационные ракеты Х-101, которые несут наши стратегические бомбардировщики", – приводит слова специалиста радио Sputnik.

Разработка системы "Периметр" началась в середине 1970-х. Комплекс состоит из тысяч датчиков мониторинга обстановки, сопряженной со всеми цепями управления в составе системы предупреждения о ракетном нападении. В случае нанесения внезапного ядерного удара по территории России и отсутствии сигналов с управляющих постов система может самостоятельно принять решение о нанесении ответного удара.