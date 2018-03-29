"Мертвая рука" России напугала британцев

У нашей страны заготовлен ответ на случай ядерной войны

Система управления ядерным ударом "Периметр", созданная еще в советское время, не на шутку встревожила европейцев. На Западе внезапно осознали, что эта система все еще существует, и мало того – она обновляется и развивается. О страшном русском оружии, которое за рубежом почему-то называют "Мертвая рука", поведал один из ведущих мировых экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр.



"Периметр" создавался в качестве последней защиты СССР в случае ядерной войны. В связи с этим систему также называют "оружием Судного дня". Основной принцип работы "Мертвой руки" – полный автоматизм. Система способна сама принять решение об ответном ударе в случае массированной атаки, в результате которой противник уничтожит основные центры управления российскими стратегическими вооружениями. Такую концепцию на Западе называли аморальной, зато система гарантирует, что потенциальный противник откажется от нанесения превентивного удара.

"Существование "Мертвой руки" означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар", – отметил специалист в интервью таблоиду Daily Star. Он также рассказал, что управляют "Мертвой рукой" три сотрудника, и их "единственная обязанность заключается в том, чтобы удостовериться, что система сработает без лишних рассуждений".

При этом Блэр – нужно отдать ему должное – признал, что российская система "Периметр", несмотря на свою "ужасающую концепцию", способствует снижению риска ядерной войны. Она является "приемлемым и этичным" способом предотвращения удара и служит надежным противовесом для ядерных сил НАТО и других стран. Эксперт подчеркнул, что "Мертвая рука" защищена от ложного срабатывания.

С другой стороны, централизованная система уязвима для кибератак. Если хакеры получат доступ к пункту управления "Мертвой рукой", то в их распоряжении по сути окажется весь ядерный потенциал РФ. Это станет серьезной угрозой мировой безопасности.

Российские пользователи соцсетей комментируют реакцию Запада на существование "Периметра", передает РИА ФАН. По их словам, если бы в 1990-е России не удалось сохранить ядерное оружие, то сегодня наша страна лишилась бы сильного козыря в переговорах с Европой и США.

"А чего это Запад так испугался? "Периметр" сработает только в случае нападения на Россию… Чего им волноваться? Или есть с чего?" – написал один из россиян. "Модернизированную концепцию автоматизированного ядерного удара системой "Периметр" ("Мертвая рука") в Великобритании назвали аморальной. Но почему-то ядерный удар по России бриты аморальным не считают", – резонно заметил другой.