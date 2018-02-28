США науськивают Европу на ядерный удар по России
Размещение тактического ядерного оружия США в Европе свидетельствует о том, что Запад вынашивает агрессивные планы в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве в среду, 28 февраля.
Он отметил, что разговоры о ядерном разоружении являются бессмысленными, пока в Европе остается нестратегическое оружие США и сохраняется практика так называемых "совместных ядерных миссий".
"В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", – приводит ТАСС слова Лаврова.
Между тем у России-то как раз нет развернутого тактического ядерного оружия и она не отрабатывает его применение. В отличие от Запада, Москва держит боеприпасы на центральных базах хранения на своей территории. А США размещают военные склады в Европе, да еще тренируют его использование.
"В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция", – заявил российский министр. Он выразил надежду, что европейские граждане осмыслят происходящее и смогут "сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки", – подчеркнул Лавров.
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