Лавров запретил США игры с огнем
Действия США в Сирии могут спровоцировать новый пожар. Об этом предупредил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его мнению, Вашингтону нужно быть осторожнее и – главное – думать о последствиях.
"Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять свои шаги, исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а скорее из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов", – подчеркнул Лавров, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам дипломата, действия, которые сегодня предпринимает Вашингтон в Сирии и Ираке, наводят мировую общественность на очень тревожные мысли. Возникают обоснованные ощущения, что США вознамерились расчленить Сирию по своему усмотрению и в своих интересах.
"Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединенные Штаты начинают реализовывать прежде всего на земле к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком и Турцией", – цитирует RT министра.
Ранее в Москве отмечали, что США не позволяют полностью очистить сирийскую землю от террористов.
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