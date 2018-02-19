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Раскрыты обстоятельства смерти российского наемника в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press
Матери погибшего вместе с телом привезли 5 млн рублей и медали

Россияне едут в Сирию, чтобы защитить людей от террористов в качестве добровольцев. Они поступают в частные военные компании (ЧВК), которые их обеспечивают, а также гарантируют выплаты родственникам в случае гибели. Мать одного из погибшего рассказала о подробностях смерти своего сына.

По словам Нины, ее сын Евгений уехал в Сирию 19 мая. Он постоянно писал ей сообщения, в которых говорил о сложной погоде. Однако уже в начале сентября матери позвонили и сообщили о его смерти.

"Я сказала им, что я одна в Ростов поехать не могу. Тогда они ответили, мол, мы своих не бросаем", – цитирует ее "Русская служба BBC".

Через несколько дней привезли гроб с телом, а также 5 млн рублей в качестве страховой выплаты. Погиб Евгений 2 сентября рядом с городом Тиас в провинции Хомс от сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость.

Журналисты издания выяснили, что после гибели тело доставили в город Хама, где его осмотрели эксперты и дали свое заключение. Потом Аликова вернули на Родину, а вместе с ним матери отдали две медали ЧВК "Вагнер": "За отвагу и мужество" и "За кровь и храбрость".

Нина пожаловалась на то, что государство не назначило ей пособие в связи с утратой кормильца и обратилась в СПЧ.

"Не знаю, какие-то почести моему сыночку должны же быть. И мне будет спокойнее, так как мой сыночек защищал интересы своей Родины за ее пределами, как мы знаем, с согласия САР", – сказала она.

При этом член СПЧ Сергей Кривенко отправил запрос в Следственный комитет и генеральную прокуратуру с просьбой расследовать обстоятельства гибели Аликова.

"Если гражданин Российской Федерации погиб за пределами России, российские власти могут возбудить уголовное дело", – добавил он.

Депутат райсовета Галина Старицына заявила, что установить кем выдан жетон с личным номером солдату невозможно, поэтому "его статус не определен".

Издание утверждает, что только в сентябре 2017 года в Сирии погибло не меньше 54 солдат из частных военных компаний из России. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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