Сирию оставят без интернета
Российские военные, чтобы не допустить повторной атаки беспилотников на Хмеймим, решили заглушить мобильную связь в районе базы ВКС РФ. По одной из версий, дроны террористов в ночь на 6 января шли на конкретный сигнал по номеру телефона.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, подавлять 2G и 3G будут войска радиоэлектронной борьбы.
На базе есть новейшие системы РЭБ, в том числе такие мощные, как "Красуха-4" и "Рычаг-АВ". Но эти сложные комплексы предназначены в первую очередь для атаки на системы наведения ракет. А для подавления сигналов сотовой связи военные могут воспользоваться обыкновенными "глушилками", которые ставят на секретных объектах или в учреждениях.
Подавление сигналов сотовой связи не только снизит шансы "террористов-авиамоделистов", но и позволит избежать утечки информации. Хакеры вполне способны "взломать" телефоны военных и посмотреть переписку, которая может содержать секретные данные.
Единственный минус – российским военным придется вернуться к кнопочным телефонам начала двухтысячных. Никакого интернета, социальных сетей и видеоигр. Однако в целях безопасности всем этим можно и пожертвовать.
После январской атаки дронов и трагической гибели российского летчика Романа Филипова 3 февраля на российской базе решили, что называется, "закрутить гайки". Например, летчикам штурмовиков Су-25 запретили вылетать без специального защитного комплекса от ПЗРК "Витебск". А теперь отключают мобильный интернет. Наконец, ожидается важная кадровая перестановка. Как передает РИА "Новости", ссылаясь на свой источник, на должность командующего группировкой российских вооруженных сил в Сирии может вернуться генерал-полковник Сергей Суровикин, получивший в декабре прошлого года из рук президента медаль "Золотая Звезда" Героя РФ.
По мнению военных, именно при Суровикине удалось достичь существенного перелома в борьбе с радикальными исламистами. А когда того перевели на должность главкома ВКС РФ, а часть российского контингента вывели из Сирии, террористы сразу же окрепли и пошли в атаку. Теперь генерала могут вернуть на место, где он пригодился больше всего.
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