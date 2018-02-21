Непризнанные борцы с ИГ снова пошли в бой

Частная военная компания "Вагнер", бойцы которой недавно пострадали под ударами авиации США, оказалась весьма дорогостоящей. Как сообщает интернет-издание Republic со ссылкой на свои источники, ЧВК насчитывает свыше 3 тысяч 600 человек, на зарплаты которым за последние два года ушли 17,4 млрд рублей.

Выводы о численности ЧВК были сделаны на основании номеров жетонов. Похожие данные и у зарубежных СМИ. Несколько дней назад BBC опубликовала репортаж о погибшем бойце Евгении Аликове с номером 3601. По словам его матери, он погиб в Сирии в августе-сентябре 2017 года.

Сколько точно "вагнерцев" сейчас находится в Сирии, неизвестно. Но, по информации Republic, с осени 2015 г. по июнь 2016-го в зоне конфликта постоянно находились 1 тысяча 600 человек. При этом они якобы координировали свои действия с российскими военными и ФСБ.

В 2016 г. большую часть бойцов ЧВК распустили по домам, но снова отправили на войну в январе этого года, когда боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) начали теснить сирийскую армию.

На данный момент активные боевые действия идут в Восточной Гуте, где сирийской армии противостоят многочисленные группировки "джихадистов", в том числе боевики ИГ. В операции принимают участие российские бомбардировщики Су-34 и Су-24 – снимки самолетов попали в Сеть. Официального подтверждения, что бойцы ЧВК находятся в Восточной Гуте, нет. Однако это было бы вполне логично.

За свою опасную работу, по данным издания, "вагнерцы" получают достойную зарплату – 250 тыс. рублей. В случае смерти бойца его родственникам выплачивается компенсация в размере 5 млн рублей. Источники уверяют, что изначально брали ветеранов боевых действий и внутренних войск, однако в январе требования смягчилось, что и стало одной из причин гибели "вагнерцев" 7 февраля. По разным данным, погибли от 10 до 200 человек. МИД России признал несколько десятков раненых, особенно подчеркнув, что они не являются военнослужащими.

Вместе с тем никаких доказательств гибели сотен россиян предоставлено не было. В интернет попало видео с уничтожением танка Т-72 и артиллерийского расчета. Остальная картина создавалась благодаря многочисленным сообщениям в СМИ. Например, газета "Ведомости", ссылаясь на источник в "Вагнере", сообщила о 50 погибших – гражданах России и Украины. Но официально пока подтверждена лишь гибель пяти россиян.