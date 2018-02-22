США обвинили Россию в убийстве сирийцев

Восточную Гуту ровняют с землей

Вашингтон назвал Москву и Дамаск ответственными за гибель более ста мирных жителей в результате недавней бомбардировки в Восточной Гуте. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По версии США, авиация Асада целенаправленно уничтожает медицинские учреждения в осажденном пригороде Дамаска и препятствует доступу гуманитарной помощи, не обращая внимания на то, что это зона деэскалации. И атаки на мирных жителей в ней запрещены.

При этом стоит отметить, что ситуация в Восточной Гуте, мягко говоря, не совсем такая, как ее обрисовывает Белый дом. Этот пригород Дамаска сейчас контролируется многочисленными группировками исламистов, в том числе боевиками "Исламского государства" (ИГ), которые ведут борьбу с экстремистами из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Есть в районе и участники запрещенной "Джебхат-ан-Нусры", которые ведут огонь по жилым кварталам Дамаска, в том числе по российскому посольству. Как заявил находящийся сейчас в Белграде глава российского МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы режим прекращения огня распространялся на террористов из ИГ и "Джебхат-ан-Нусры".

В результате джихадисты воюют с джихадистами, а все вместе они противостоят армии Асада, периодически обстреливая позиции правительственных войск. И в этом "бардаке", уже мало напоминающем город, проживает, по разным данным, около 400 тысяч человек. На Западе утверждают, что Асад держит их в блокаде. А найти выход из тупиковой ситуации пока не получается.

Ранее Telegram-канал Directorate 4 сообщил со ссылкой на сирийских активистов, что ХТШ ведет переговоры с сирийской армией о том, чтобы сдать находящиеся под их контролем районы. Однако представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко позже заявил, что переговорный процесс в Восточной Гуте был сорван, а лидеры группировок исламистов отказались сложить оружие.

Вероятно, после этого начались активные боевые действия, в результате которых и погибли мирные жители. Однако доказательств, что в этом прямо виноваты Дамаск и Москва, США не представили. В Восточной Гуте, действительно, были замечены самолеты ВКС РФ Су-34 и Су-24. Однако в то, что они "работали" по мирным объектам, верится с трудом.