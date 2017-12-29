Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лавров утаил имя "главного дебила" в политике

Сергей Лавров. Фото: wikipedia.org/U.S. Department of State
Министр продемонстрировал примерную толерантность

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в программе НТВ "Международная пилорама" о том, как ему удается поддерживать свой эффектный загар.

Телеведущий Тигран Кеосаян спросил у министра: "В 70-е годы вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Загар с тех пор сохранился?"

По теме

Министр признался, что загорает при любой малейшей возможности. Раньше, к примеру, Лавров катался на лыжах и при этом загорал в зимней Австрии. "Я катаюсь на лыжах, но сейчас времени мало, сейчас рассчитываю в Сочи это сделать", - признался глава МИД. 

На вопрос Кеосаяна, кто сейчас является главным дебилом в мировой политике, Лавров строго ответил, что не хочет называть имен, чтобы никого не обидеть. 

"Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос", - ответил Лавров.

На провокационный вопрос о том, в какие выборы Россия собирается вмешиваться в следующем году, Лавров иронично посетовал, что пока никак не получается снять императора Японии.

Выражение "Дебилы..." стало крылатым, когда в 2015 г. на одной из пресс-конференций министра иностранных дел он тихо произнес его, думая, что микрофон был выключен.

СМИ сообщили, что россияне назвали главу МИД вторым по популярности российским политиком после президента Владимира Путина.

Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей