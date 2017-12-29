Лавров утаил имя "главного дебила" в политике
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в программе НТВ "Международная пилорама" о том, как ему удается поддерживать свой эффектный загар.
Телеведущий Тигран Кеосаян спросил у министра: "В 70-е годы вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Загар с тех пор сохранился?"
Министр признался, что загорает при любой малейшей возможности. Раньше, к примеру, Лавров катался на лыжах и при этом загорал в зимней Австрии. "Я катаюсь на лыжах, но сейчас времени мало, сейчас рассчитываю в Сочи это сделать", - признался глава МИД.
На вопрос Кеосаяна, кто сейчас является главным дебилом в мировой политике, Лавров строго ответил, что не хочет называть имен, чтобы никого не обидеть.
"Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос", - ответил Лавров.
На провокационный вопрос о том, в какие выборы Россия собирается вмешиваться в следующем году, Лавров иронично посетовал, что пока никак не получается снять императора Японии.
Выражение "Дебилы..." стало крылатым, когда в 2015 г. на одной из пресс-конференций министра иностранных дел он тихо произнес его, думая, что микрофон был выключен.
СМИ сообщили, что россияне назвали главу МИД вторым по популярности российским политиком после президента Владимира Путина.
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