Названы люди года в России
Фонд "Общественное мнение" перед Новым годом по традиции спросил россиян, кто стал человеком года в культуре, спорте и политике.
Почти половина респондентов назвали главным политическим деятелем года президента России Владимира Путина. На втором и третьем месте оказались Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров и журналистка Ксения Собчак набрали всего лишь по 1% голосов. При этом 26% опрошенных затруднились с ответом, а 10% считают, что среди политиков вообще нет человека года.
Человеком года в области науки, культуры и искусства, по мнению россиян, стал ушедший в ноябре этого года знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кроме него, опрошенные отметили кинорежиссера Никиту Михалкова и скончавшегося писателя Михаила Задорнова. Стоит отметить, что ответ на этот вопрос вызвал наибольшие затруднения: целых 73% респондентов не смогли определиться с тем, кого они могут назвать человеком года.
Самым популярным российским спортсменом стал биатлонист Антон Шипулин. Лишь немного отстали от него олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева и боксер Александр Поветкин.
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