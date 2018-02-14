США нашли оправдание удару коалиции в Сирии

Пентагон увидел «враждебные силы», которые атаковали позиции сирийских повстанцев

Случившийся 8 февраля инцидент близ Дейр-эз-Зора спровоцировали некие военные формирования, совершившие"неспровоцированное наступление" на коалиционные силы. Об этом во время брифинга заявил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган.

По его словам, американское командование сразу связалось с российскими официальными лицами и предупредили их об атаке позиций "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиции. Только после этого звонка был нанесен ответный авиаудар по сирийским провластным формированиям, в котором приняли участие стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15E Strike Eagle, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 ("Апачи") и ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", – сказал Харриган, чьи слова приводит Министерство обороны США

Как сообщалось ранее, воздушные силы коалиции во главе с Соединенным Штатами и курдские вооруженные формирования (включая SDF) атаковали правительственные войска Башара Асада на левом берегу Евфрата в районе к востоку от Дейр-эз-Зора.