Москва все глубже увязает в сирийском конфликте

Российские зенитки сбивают израильские ракеты

Комплексы С-200, "Бук" и "Панцирь-С" вовсю работают по израильским ракетам и самолетам в Сирии. Не стал исключением и сбитый в минувшую субботу F-16, пилоты которого успели катапультироваться. Иначе резонанс мог быть совсем другой.

Как пишут "Известия", ссылаясь на свои источники, во время нападения сирийские расчеты действовали самостоятельно. Однако, безусловно, пригодились навыки, ранее полученные в ходе инструктажа российских специалистов.

По данным сирийского командования, основной ударной силой во время атаки 10 февраля были не истребители, а выпущенные ими крылатые ракеты "воздух-земля". В результате первого налета были уничтожены восемь из одиннадцати обнаруженных израильских ракет. А во время второго – пять из семи.





Как сообщили в Минобороны Израиля, атаку спровоцировал иранский беспилотник, прилетевший со стороны Иордании. Разведчика перехватил вертолет "Апач", а истребители F-16 отправили уничтожить станцию управления дронами, которая находилась в Сирии. Однако в дело вмешались сирийские ПВО.

К слову, это далеко не первая атака израильтян на позиции сирийской армии. По данным издания, 7 февраля самолеты ВВС Израиля выпустили восемь ракет по зданию Национального научного центра в городе Саламия в провинции Хама. Тогда по целям также сработали комплексы "Панцирь-С", С-200 и "Бук", уничтожив шесть ракет.

Иран является союзником Башара Асада, и правительственные войска разрешают шиитам действовать на своей территории. Это категорически не устраивает Израиль, который считает Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористами. А как известно, бойцы КСИР принимают активное участие в сирийской войне.

Россия же в этом смысле снова оказалась в щекотливой ситуации. С одной стороны, поддерживая Асада, Москва вынуждена противостоять США. С другой уже Израилю, для которого что Дамаск, что Тегеран, как говорится, один черт.

Единственными союзниками России в Сирии могут стать, пожалуй, лишь Иран и Турция. Анкара фактически воюет с курдами в Африне и мягко говоря, не одобряет политику Израиля. Однако нельзя забывать, что Турция страна НАТО, и в любой момент может развернуться на 180 градусов. Фактически Россия остается одна вместе с далеко не лучшим образом подготовленной сирийской армией. А Ближневосточный котел еще только начинает кипеть.