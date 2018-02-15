Пентагону могут пообломать зубы

Американские военные эксперты опасаются, что после недавнего уничтожения сирийских подразделений, среди которых, по некоторым данным, были граждане РФ, летчики США уже не смогут чувствовать себя безнаказанно в небе над Сирией.

Благодаря военной помощи РФ войска Асада обладают средствами ПВО, способными уничтожить любой американский самолет или беспилотник. В частности, об этом говорит сбитый 10 февраля израильский истребитель F-16. По данным сирийского командования, в отражении налета были задействованы ЗРК С-200, "Панцирь-С" и "Бук".

Теперь может прийти черед американцев, которые уже считают нефтеносный восток Сирии своим, жестко пресекая любые попытки вернуть его Асаду. Собственно, это и произошло в середине прошлой недели, когда сирийские подразделения попробовали занять нефтяное месторождение "Конеко" вблизи города Хишам. При поддержке артиллерии и минометного огня военные пошли в атаку, однако Пентагон бросил против них "сливки" ВВС США – истребители пятого поколения F-22, ударные беспилотники MQ-9, один из которых уничтожил танк Т-72, а также вертолеты "Апач".

Такого отпора командиры отрядов явно не ожидали, иначе точно бы запросили поддержку или попросту не пошли на эту авантюру. Но как им могли помочь? Сирийские ВВС состоят из старых самолетов и не могут составить конкуренцию F-22. А вот средства ПВО вполне способны испортить настроение генералам Пентагона – достаточно разместить их в нужном месте. И американцы это хорошо понимают.





Как заявил журналистам глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джефф Харриган, им приходится каждый день оценивать угрозы, по максимуму исключая риски. При этом авиация тесно сотрудничает с разведкой, которая пользуется самыми совершенными техническими средствами, включая спутники. Другими словами, американцы знали, что их самолетам ничего не угрожает, поэтому и нанесли удар. Квадрат не входил в интегрированную систему противовоздушной обороны, которую Россия и Сирия развернули летом прошлого года. Харриган подчеркнул, что он и его подчиненные каждый день летают внутри этого кольца, подвергаясь риску.

И теперь, когда, по данным СМИ, под ударом погибли бойцы частной военной компании "Вагнер", отношение к ВВС США может измениться. Сирийские ракетчики, обученные российскими инструкторами, могут сбить и MQ-9, и F-22. Та же ракета комплекса С-200 может сбить цель на расстоянии до 300 км, не говоря уже об С-400, которые базируются в Хмеймиме. Уже другой вопрос, что США немедленно ответят ударом по ракетным установкам. И тогда России уже придется как-то отвечать.