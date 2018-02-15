Москва признала гибель пяти россиян в Сирии

СМИ: раненых граждан РФ лечат в двух столицах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила в ходе брифинга в Москве гибель пяти россиян в Сирии под ударами американских ВВС. При этом она подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих, а причины столкновения сейчас выясняются.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых пострадавших в Сирии сообщило, что раненые россияне проходят лечение в госпиталях Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, как утверждает издание, число погибших растет, так как некоторые пациенты поступили с тяжелыми ранениями.

По данным официальных источников США, американские летчики и БПЛА уничтожили порядка 100 военных в ходе той атаки. И еще приблизительно 200-300 человек получили ранения. При этом генералы изначально не стали утверждать, что среди погибших были граждане России.

О гибели как минимум пяти россиян СМИ написали еще во вторник. Все погибшие – бойцы ЧВК "Вагнер". Более того, западные журналисты уверяли, что жертв среди граждан РФ десятки. Но в Кремле рекомендовали не верить всему тому, что говорят.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал СМИ "не оказываться в плену искаженных данных" и серьезно подходить к описанию потенциально важных эпизодов.





Такую позицию можно понять. Наемничество в России незаконно и преследуется уголовно. По сути, бойцы ЧВК – это воины без прописки. Идеальные подразделения для проведения спецопераций в тылу врага. По одной из версий "Вагнер" курирует ГРУ, но опять же это неофициальная информация.

По данным СМИ, на гражданке "вагнерцы" пользуются льготами военных. А лидер ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин даже был на приеме в Кремле в 2016 г. и получил государственную награду. Как утверждают в прессе, "солдаты удачи" принимали участие в важных операциях в Сирии, в том числе в освобождении Пальмиры.

Так почему же произошла такая трагедия и можно ли было ее избежать? Ответ на этот вопрос кроется в телефонном разговоре, который, по версии Вашингтона, состоялся между американским и российским командованием. Некоторые эксперты утверждают, что кровопролитие можно было остановить. Только российская сторона не захотела или не смогла остановить наступление "вагнерцев".

Как считает специалист по Ближнему Востоку при Российском совете по международным делам Юрий Бармин, военные РФ не стали заступаться за "вагнерцев", чтобы дать понять Асаду – не нужно ничего делать без согласования с Москвой. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что, когда они вышли с русскими на связь, те заявили, что ничего не знают об атаке. Можно предположить, что наступление на нефтяной завод было местной инициативой. Но как опытные "вагнерцы" могли пойти в атаку, зная, что американцы обрушат на них всю свою мощь? В этой истории до сих пор остается слишком много вопросов.