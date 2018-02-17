Полковник Трошев рассказал о произошедшем в Сирии 7 февраля

«Никто никого не бросил», - подчеркнул полковник

Порталу "Правда.ру" удалось связаться с полковником Андреем Трошевым с целью выяснить точное число погибших в Сирии российских добровольцев. По некоторым данным, Трошев имеет непосредственное отношение к деятельности так называемой ЧВК "Вагнера", воюющей в Сирии на стороне правительственных сил. Также он является председателем "Лиги ветеранов военных конфликтов".



На вопрос журналистов о том, сколько именно бойцов ЧВК погибло в результате ракетного удара западной коалиции, Трошев заявил, что в Сирии погибло 14 добровольцев. Кроме того, полковник выразил свое отношение к усиленному вниманию некоторых СМИ к данной теме: "Что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете, – никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже".

Также с официальным комментарием по данному вопросу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, информация о сотнях погибших россиян, которую распространяют западные СМИ, не соответствует действительности, а изначально была запущена в соцсетях боевиками, воюющими против легитимного правительства.

Напомним, что в настоящий момент силы правительственной армии САР совместно с добровольцами из "Группы Вагнера" продолжают зачищать территорию арабской республики от разрозненных террористических формирований.

Наиболее ожесточенные бои идут в провинциях Хама и Идлиб, в районах, находящихся под контролем запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".