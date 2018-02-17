Полковник Трошев рассказал о произошедшем в Сирии 7 февраля
Порталу "Правда.ру" удалось связаться с полковником Андреем Трошевым с целью выяснить точное число погибших в Сирии российских добровольцев. По некоторым данным, Трошев имеет непосредственное отношение к деятельности так называемой ЧВК "Вагнера", воюющей в Сирии на стороне правительственных сил. Также он является председателем "Лиги ветеранов военных конфликтов".
На вопрос журналистов о том, сколько именно бойцов ЧВК погибло в результате ракетного удара западной коалиции, Трошев заявил, что в Сирии погибло 14 добровольцев. Кроме того, полковник выразил свое отношение к усиленному вниманию некоторых СМИ к данной теме: "Что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете, – никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже".
Также с официальным комментарием по данному вопросу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, информация о сотнях погибших россиян, которую распространяют западные СМИ, не соответствует действительности, а изначально была запущена в соцсетях боевиками, воюющими против легитимного правительства.
Напомним, что в настоящий момент силы правительственной армии САР совместно с добровольцами из "Группы Вагнера" продолжают зачищать территорию арабской республики от разрозненных террористических формирований.
Наиболее ожесточенные бои идут в провинциях Хама и Идлиб, в районах, находящихся под контролем запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".
Любимые россиянами курорты подорожали вдвое
Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным
В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка
Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина