Новое оружие Москвы вызвало панику в Пентагоне
Большие и дорогие космические аппараты больше не нужны, так как Москва и Пекин все равно могут превратить их в космическую пыль. К такому выводу пришли в стратегическом командовании США, и в частности, его глава генерал Джон Хайтон.
По его мнению, чтобы следить за ракетами русских, вовсе не обязательно "угрохивать" миллиарды долларов на спутники космической системы инфракрасного наблюдения SBIRS, которая теперь следит за всеми пусками баллистических ракет. Сейчас задействованы восемь таких спутников: половина крутится на геостационарной орбите, половина – на эллиптических.
При этом каждый аппарат производства Lockheed Martin обошелся Пентагону в $1,7 млрд, практически как новая атомная подводная лодка. Эти затраты раздражают военных. По данным американской разведки, Россия и Китай разработали эффективное противоспутниковое оружие, применение которого может привести к "катастрофическим последствиям".
Потому сейчас, как заявил Хайтон, имеет смысл развернуть сеть более дешевых спутников, которые можно будет легко заменить в случае потери. Самое главное, по мнению генерала, это датчик для стратегического ракетного предупреждения. А его можно прикрепить к любому спутнику, и необязательно такому "навороченному", как из системы SBIR.
В ближайшие три-четыре года американцы запустят еще два спутника. Эти уже будут на 20% дешевле. А вот от седьмого и восьмого аппаратов, которые ранее планировалось запустить, Пентагон вообще решил отказаться.
В военном бюджете на 2019 финансовый год предусмотрены затраты $643 млн на разработку спутников ракетного предупреждения следующего поколения. Они будут меньше, маневреннее. Повысится живучесть космических аппаратов. По словам официального представителя ВВС США Хизера Уилсона, новая система станет "более простой" и устойчивой к атакам противника.
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